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Поздравление Врио Главы Республики Дагестан С.А.Меликова с Днем Героев Отечества

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Уважаемые дагестанцы! Дорогие Герои!

Поздравляю вас с Днем Героев Отечества. Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения нашим землякам, соотечественникам, чьи заслуги перед страной удостоены высших государственных наград.

Жизненный путь каждого героя – это пример высокого чувства долга и ответственности перед своим народом. Сила духа, верность Отчизне помогали им достойно преодолевать испытания, проявлять в тяжелой ситуации храбрость, стойкость и решительность, которые были и остаются важнейшими чертами характера дагестанского народа.

Мы гордимся нашими героями, которые не жалели жизни и сил ради Отечества, вспоминаем славных предков, передавших нам традиции мужества, доблести и патриотизма. Преклоняемся перед поколением победителей – участниками Великой Отечественной войны.

Искренне благодарю всех героев, чьи выдающиеся подвиги и достижения стали для нас моральным ориентиром и сегодня вдохновляют на новые свершения.

Желаю вам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия.

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