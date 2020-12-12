Поздравление врио Главы РД С.А.Меликова с Днем Конституции Российской Федерации

Уважаемые дагестанцы! Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации! Это один из главных праздников нашей страны, знаменующий свободный выбор людей в пользу сильного, суверенного и демократического государства, в котором права и свободы человека, гражданский мир и согласие провозглашены высшей ценностью. Принятая 12 декабря 1993 года всенародным голосованием Конституция Российской Федерации создала надежные правовые условия для перехода страны на новый этап развития, проведения коренных преобразований во всех сферах жизни.

Россия – это уникальное многонациональное государство с богатейшим духовным и культурным наследием. Конституция отразила те ценности, благодаря которым на нашей земле исторически сложилось единство российского народа, – традиции дружбы, взаимовыручки и добрососедства, уважение к памяти предков, патриотизм и общая ответственность за Родину.

Дагестанцы неоднократно доказывали верность этим идеалам. Так было и в 1999 году, когда наши ополченцы, сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие дали решительный отпор вторгшимся международным бандформированиям, тем самым защитили суверенитет и целостность России. С момента принятия Конституции наша страна прошла большой путь становления, преодолела немало трудностей. Накопленный за более четверти века опыт применения Основного закона сегодня помогает нам в решении принципиально новых масштабных задач, которые ставит перед страной жизнь. Убежден, что большой созидательный потенциал Конституции, строгое следование ее принципам и нормам будут и впредь служить гарантией устойчивого развития России, обеспечения достойной жизни граждан, мира и согласия в обществе. Желаю всем дагестанцам крепкого здоровья, добра и благополучия.