Поздравление Сергея Меликова с Рождеством Христовым

Глава Дагестана Сергей Меликов поздравил православных жителей республики с Рождеством Христовым.

«Дагестан испокон веков славился братскими отношениями между представителями разных народов и конфессий. Важно отметить многогранную деятельность Махачкалинской епархии в делах развития межрелигиозного диалога, благотворительности, поддержке семьи, решении многих насущных социальных проблем.

Убеждён, что именно опора на незыблемые духовные ценности и вековые традиции милосердия, взаимопомощи, справедливости, уважения к старшим, идеалы семьи является залогом стабильности и дальнейшего успешного развития нашего региона и страны в целом.

Пусть свет Рождественских дней станет для нас источником душевных сил и созидательного труда на благо Дагестана, всей России.

От всей души желаю православным христианам республики, всем, кто отмечает Рождество, крепкого здоровья, благоденствия, мира, добра и любви!», – говорится в поздравлении.