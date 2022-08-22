Поздравление Сергея Меликова с Днём Государственного флага Российской Федерации!

22 августа — День Государственного флага Российской Федерации. С этим праздником всех дагестанцев поздравил Сергей Меликов. Глава Республики Дагестан отметил, что российский флаг символизирует свободу Отечества, его независимость и величие, а также силу многонационального народа. «Государственный флаг объединяет нас в моменты радостных событий и тяжёлых испытаний», — сказал Меликов.

В поздравительном слове руководитель республики пожелал, чтобы триколор гордо развивался над страной и наполнял сердца россиян гордостью и любовью к Отечеству.