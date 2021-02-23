Поздравление с 23 февраля главы администрации Агульского района

Уважаемые земляки! Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Этот праздничный день – особый в нашей истории. 23 февраля мы отдаем дань уважения и признательности российским воинам – тем, кто всегда берег и продолжает оберегать нашу Родину. Мы говорим слова благодарности и признательности ветеранам Великой Отечественной войны и тем, кто сегодня служит на благо страны.

Защита своего дома, своей Отчизны – первейший долг, выполнение которого для каждого — дело чести. Именно поэтому 23 февраля все больше становится праздником общенародным, днем всех сильных, мужественных, твердых духом людей.

В этот замечательный день от души желаю всем вам добра, счастья, согласия и благополучия каждой семье. Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным!

Глава МО «Агульский район» Закир Каидов