Поздравление Председателя Правительства Республики Дагестан с Днём российского предпринимательства

Председатель Правительства Республики Дагестан в День российского предпринимательства обратился к представителям регионального бизнес-сообщества.

Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что в последние годы большинство предпринимателей Дагестана проявили себя как люди, готовые брать на себя ответственность и понимающие значимость того дела, которому они посвятили свою жизнь. «Сегодня именно сплочённая работа государственных органов и предпринимательского сообщества позволяет добиться улучшения сложившейся ситуации», — сказал Абдулмуслим Абдулмуслимов.

По словам премьера Дагестана, государство и дальше будет усиливать меры государственной поддержки бизнеса, которые уже приносят пользу. «Желаю вам успешных проектов, расширения и укрепления того дела, которым вы сейчас занимаетесь и реализации намеченных планов», — заключил Абдулмуслим Абдулмуслимов.