Поздравление Председателя Правительства РД Абдулпатаха Амирханова с Днем российской печати

Уважаемые журналисты, работники средств массовой информации, издатели и полиграфисты Республики Дагестан! Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем российской печати!

Представители сферы печати — незаменимые проводники во взаимодействии общества и власти. Средства массовой информации играют важную роль аккумулятора мнений и взглядов, что является для нас ключевым моментом, поскольку в отзывах людей мы находим оценку нашей работе.

Выбрав эту интересную, но очень непростую профессию, вы взяли на себя большую ответственность за каждое слово, произнесенное в эфире или напечатанное на газетной полосе. От вашей компетентности и объективности зависит, получат ли люди достоверную и значимую информацию, какие ориентиры выберут.

Благодаря вашей ежедневной работе информация о происходящих в России, за рубежом, в республике событиях доходит до самых отдаленных уголков страны. По-прежнему газеты и журналы для многих жителей городов и сел Дагестана остаются добрыми собеседниками, мудрыми советчиками и грамотными консультантами, которым доверяют, и это обязывает.

Сегодня средства массовой информации технически совершенствуются и изменяются. Газеты и телерадиокомпании активно осваивают интернет-пространство, социальные сети, привлекая все новых читателей и зрителей.

Приятно отметить, что профессионализм многих республиканских СМИ неоднократно подтверждался победами в российских и региональных конкурсах, победами наших лучших журналистов, печатных изданий и электронных СМИ мы гордимся.

Уважаемые работники масс медиа, выражаю благодарность за ту большую работу, которую вы ведете, освещая все важные социально-экономические процессы, происходящие в нашей республике.

Желаю вам доверия тех, кто вас смотрит, читает и слушает! Талантливых материалов, творческой энергии, новых идей и замыслов! Пусть журналистское слово служит только добру и созиданию. Удачи, здоровья, добра и благополучия!», — говорится в поздравлении.