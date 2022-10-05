Поздравление Председателя НС РД Заура Аскендерова с Днем учителя

Уважаемые дагестанцы!

Поздравляю вас с Днем учителя!

Образование – основа развития государства и общества. Профессия педагога заслуживает большого уважения и почета.

Вы находитесь в центре общественной жизни, являетесь хранителями знаний, культуры и духовных ценностей.

Ваш благородный труд всегда пользовался особым уважением. Вам выпала важная миссия – приобщать детей к знаниям, учить их чести и достоинству, добру и справедливости, помогать им стать настоящими людьми, воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма и любви к Родине. И это особо актуально сегодня в свете происходящих в мире событий.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, плодотворной работы, успешной реализации творческих замыслов и новых профессиональных достижений!