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Поздравление Председателя НС РД Заура Аскендерова с Днем российского предпринимательства

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«Уважаемые предприниматели Дагестана!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российского предпринимательства!

Вы работаете во всех сферах экономики – в строительстве и сельском хозяйстве, промышленности, а также в торговле, сфере общественного питания и других. Благодаря вашей энергии и организаторскому таланту дагестанцы получают все больше разнообразных товаров и услуг.

Ваш труд положительно влияет на рост объемов производства, налоговые поступления, уровень доходов населения, социальную стабильность в обществе. Вы создаете условия для реальной конкуренции, решаете важную задачу занятости населения.

В настоящее время в республике многое делается для формирования благоприятного делового климата, совершенствуется законодательство, устраняются избыточные административные барьеры. Все это способствует созданию условий для комфортного ведения бизнеса.

Благодарю вас за большой вклад в развитие родного края.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых интересных проектов и реализации всех намеченных планов!» — говорится в поздравлении Заура Аскендерова.

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