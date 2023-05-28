Поздравление Председателя НС РД Заура Аскендерова с Днем пограничника

«Уважаемые военнослужащие и ветераны пограничных войск!

Поздравляю вас с Днем пограничника!

Сегодня мы отдаем дань уважения сильным и отважным людям, способным к подвигам в любых условиях. Во все времена защита рубежей Отчизны была опасным, но очень почетным делом.

Ваша служба чрезвычайно важна и олицетворяет собой любовь к Отечеству и верность воинскому долгу. Охрана государственной границы требует особой подготовки, так как именно пограничники первыми встречают опасность, противостоя внешней агрессии и угрозам. Вы создаете надежный и мощный заслон для нашей Родины от любых посягательств, стоите на защите интересов страны.

Дагестан знает много примеров храбрости и самоотверженности пограничников. Мы никогда не забудем тех, кто отдал жизни, защищая территориальную целостность России.

Хотелось бы выразить благодарность и признательность ветеранам пограничной службы, которыми по праву гордится вся наша страна. Ими заложены славные боевые традиции, которым достойно следует нынешнее поколение защитников границ, выполняя ответственные и сложные задачи.

Желаю всем вам здоровья, счастья и благополучия! Пусть этот праздник мужественных и отважных людей всегда будет мирным и радостным!», — говорится в поздравительной телеграмме спикера парламента РД.