Поздравление Председателя НС РД Заура Аскендерова c Днем работника скорой медицинской помощи

«Уважаемые работники и ветераны скорой медицинской помощи!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником — Днем работника скорой медицинской помощи!

Служба скорой помощи – одна из самых сложных сфер здравоохранения. Именно поэтому здесь работают бесконечно преданные своему делу высококлассные специалисты, способные не только лечить, но и сострадать. Дело, которому вы служите ответственно и самоотверженно, требует профессионализма, выдержки и постоянной готовности оказывать медицинскую помощь каждому, кто в ней нуждается. Вы спасаете самое ценное – человеческую жизнь. В трудную минуту вы первыми оказываетесь рядом с людьми. Работники скорой помощи Дагестана и в сложные периоды на пределе человеческих возможностей несли свою благородную службу.

Ваша преданность избранному делу, готовность к самопожертвованию, верность клятве Гиппократа вызывают искреннее уважение и восхищение.

Особые слова благодарности вашим ветеранам службы. Вы многие годы верой и правдой служили и продолжаете служить делу всей своей жизни, делясь бесценным опытом и знаниями с молодыми специалистами.

Выражаю всем работникам скорой медицинской помощи искреннюю признательность за благородный, добросовестный труд и желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, счастья и благополучия!», — говорится в тексте поздравления спикера республиканского парламента Заура Аскендерова.