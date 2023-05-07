Поздравление Председателя Народного Собрания РД Заура Аскендерова ко Дню радио

Уважаемые работники радио, телевидения и всех отраслей связи!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем радио!

Сфера связи в Дагестане на протяжении всей своей истории активно развивается, она богата традициями, собственным стилем работы и остается для жителей республики важнейшим источником информации.

Новые средства связи и цифровые технологии стали неотъемлемой частью современного общества и делают нашу жизнь комфортной и мобильной. От развития телекоммуникаций во многом зависят социальное, экономическое, культурное развитие республики и ее инвестиционная привлекательность. Сегодня невозможно представить нашу жизнь без Интернета, электронных СМИ, мобильной, проводной и почтовой связи.

Благодарю всех представителей и ветеранов отрасли за добросовестный труд и преданность выбранному делу.

Желаю крепкого здоровья, успехов в профессиональной деятельности, новых проектов, устойчивого и содержательного эфира!