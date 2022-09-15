Поздравление Председателя Народного Собрания Дагестана З. Аскендерова с Днем единства народов Дагестана

Уважаемые дагестанцы!

Поздравляю Вас с Днем единства народов Дагестана!

Этот праздник является данью уважения к истории наших предков и символизирует веру в славное будущее, наполнен глубоким смыслом, олицетворяет богатое наследие и традиции, сплоченность народов Дагестана и общую ответственность за судьбу родного края.

Единство дагестанцев является основой существования нашей многонациональной и многоконфессиональной республики в составе России, что позволяет успешно преодолевать любые испытания, способствует ее развитию и движению вперед.

Сегодня, как и всегда, проявляя любовь к Отчизне и патриотизм, дагестанцы отстаивают интересы страны и готовы защищать ее от всяких угроз.

Уверен, что сохраняя нашу многовековую солидарность, память о героическом прошлом, культурные и нравственные ценности, мы превратим Дагестан в один из преуспевающих и процветающих регионов нашей страны.

Желаю вам здоровья, благополучия и всего самого доброго, осуществления намеченных планов на благо России и Дагестана.

Председатель Народного Собрания Республики Дагестан З. Аскендеров