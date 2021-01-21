Поздравление первого госсекретаря РД Такибат Махмудовой со 100-летием ДАССР

Прежде всего я хотела бы поздравить всех жителей нашего района, да и жителей Республики с этой значимой датой — со 100 летием со дня образования ДАССР! Пожелать мира, добра, благополучия, успехов в реализации всех планов и задач!

История обретения Дагестаном своей государственности — это и история людей моего поколения. Это огромное событие, которое явилось точкой отсчёта нового этапа в развитии наших народов. Мне же выпала честь и посчастливилось на этом историческом этапе наряду со многими другими коллегами в те лихие 90 годы, находясь в руководстве Республики, внести определенный вклад в ее развитие.

Начав работать в качестве врача и пройдя достаточно большой этап своей деятельности на высоких должностях, быть причастной ко всему, что происходило в стране и в республике в тот период. Ещё раз поздравляю всех с праздником!