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Поздравление главы Агульского района с Днём защитника Отечества

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Уважаемые жители Агульского района! Поздравляю Вас с Днем защитника Отечества! День защитника Отчества — это всенародно любимый праздник — символ мужества, стойкости, беззаветного служения Отчизне.

Самое ценное, что есть в нашей жизни — это мир, спокойствие и стабильность. Защитник Отечества всегда являлся символом мужества, самоотверженности, достоинства и чести. 23 февраля мы чествуем не только тех, кто героически защищал и защищает наши родные рубежи, кто хранит верность воинскому долгу, но и тех, чей добросовестный труд обеспечивает процветание нашей страны, республики и района.

Мы благодарны и признательны тем, кто выбрал мужественную профессию — защищать Родину. Солдаты и офицеры Вооруженных сил, участники боевых действий и локальных войн, сотрудники специальных служб, как никто другой, знают цену мирной жизни, дружбы и человечности.

Эта дата в календаре напоминает о том, что мужчины — надежда и опора тех, кто с ними рядом. Желаю всем, кто встречает праздник в кругу семьи, и тем, кто находится на боевом посту, быть настоящими защитниками своего дома, своей семьи, своей страны.

Мирных Вам будней и светлых праздников, крепкого здоровья, удачи и успехов во всех делах и начинаниях, мира и согласия каждой семье!

Пусть всегда будут времена, когда нужно только строить, созидать, любить, растить детей без страха за их жизнь!

С праздником! С Днем защитника Отечества!

С уважением, глава Агульского района З.Г.Каидов

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