Поздравление Главы МО «Агульский район» Закира Каидова с Днём дагестанской культуры и языков

«Культура дагестанских народов является уникальной. Находясь под влиянием многих цивилизаций, Дагестан стал сосредоточением неповторимого культурного своеобразия, которое стало источником вдохновения для многих писателей, художников, хореографов, музыкантов. Наша культура — не просто богатство, это основа развития идеалов, ценностей, которые сегодня лежат в основе воспитания современных и будущих поколений. И нам очень важно аккумулировать это богатое культурное наследие, но не только сохранить, а приумножить. Потому как это основа высокого культурного и морально-этического составляющего нашего общества. В Агульском районе всегда бережно относились к культурным ценностям. Уверен, нам удастся сохранить такое отношение и в будущем. Мира вам, дорогие друзья, благополучия и добра!» — говорится в тексте поздравления.