Поздравление Главы Агульского района Закира Каидова с Днём российской печати

Уважаемые сотрудники средств массовой информации! Поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем российской печати!

Этот праздник объединяет людей различных профессий – журналистов, редакторов, работников пресс-служб, блогеров,-всех тех, чей благородный труд обеспечивает одно из основных прав граждан – право свободы слова.

Вы ежедневно несете огромную ответственность за каждое опублико-ванное слово, постоянно и с честью проходите испытание на профессиональное мастерство. Главное, чтобы вы были объективны и непредвзяты, чтобы вам не изменяло чувство ответственности за свое дело. Уверен, что и в дальнейшем диалог власти и средств массовой информации будет конструктивным, потому что цель у нас одна — благополучие жителей района.

В день профессионального праздника выражаю глубокую благодарность всем сотрудникам редакции газеты «Вести Агула», которые освещают важные и актуальные события, происходящие в жизни района и республики.

Благодаря компетентности и оперативности журналистов люди получают информацию о важных событиях, позитивных изменениях, происходящих в районе, республике, стране.

Желаю вам творческих успехов, профессионального роста, а также крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким.

С уважением, Глава Агульского района Закир Каидов