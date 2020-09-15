Поздравление Главы Агульского района Закира Каидова с Днём единства народов Дагестана

Уважаемые жители Агульского района. Мы с вами живем в самом сердце Дагестана, посреди высоких живописных гор, быстрых рек, удивительных пейзажей. Наша родная республика — это край с удивительно богатой природой, но главное ее богатство — это многонациональность.

Сколько этносов живет под небом Дагестана в мире, дружбе, созидании! Единство наших народов скреплялись веками, становясь надежной опорой и непреодолимой защитой в сложных ситуациях и перед лицом врага. Мы — дагестанцы, мы — многонациональная дружная семья, чье куначество, дружба и преданность — стали особым эталоном в системе моральных ценностей и норм.

Сегодня, 15 сентября, в День единства народов Дагестана разрешите пожелать вам здоровья, мира, а нашей республике процветания и созидания на благо всего многонационального дагестанского народа.

Глава МО «Агульский район» Закир Каидов