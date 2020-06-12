Поздравление главы Агульского района Закира Каидова с Днем России

Уважаемые жители Агульского района! Поздравляю Вас с Днем России!

Это главный государственный праздник для каждого жителя нашей многонациональной страны. Это праздник всех, кто дорожит Россией, любит свою землю и готов жить и работать во имя процветания нашей великой страны, мирной и счастливой жизни будущих поколений.

Этот день по праву является символом единства страны, соединившей множество народов, культур, религий. Агульский район лишь небольшая частица России. Но для каждого из нас Отечество начинается с малой родины, с того села, города, региона, в котором он сейчас живёт и трудится. Здесь наш дом, здесь растут наши дети, внуки.

Все мы искренне любим свою страну, свой родной край. Мы чувствуем и знаем, что в первую очередь мы -граждане России. Это наша страна и ей нужен наш труд, защита и забота. Мы должны работать созидательно, осознавая свою ответственность за настоящее и будущее родного района, Дагестана и России, быть справедливыми друг к другу, уважать свою историю.

Сердечно поздравляю всех жителей Агульского района с праздником! Желаю Вам здоровья, добра и мира, благополучия, успехов во всех начинаниях!

С уважением, глава Агульского района Закир Каидов