Поздравление главы Агульского района Закира Каидова с 1 Мая, Днём Весны и Труда

Уважаемые жители Агульского района! Примите искренние поздравления с 1 Мая, Днем Весны и Труда.

За годы своего существования праздник сменил название, но несмотря на это своей значимости не потерял. Для всех нас этот день символизирует приход весны и возрождение природы, а вместе с тем и надежды на лучшее, в добрые перемены, обновление.

Как бы ни менялось во времени его название, он остаётся для нас светлым Праздником Весны и Труда. Эти два понятия никогда не потеряют своей значимости. От весны, которая задаёт новый ритм жизни, мы всегда ожидаем добрых перемен, связываем с ней надежды на обновление.

Жители нашего района – люди, которые умеют трудиться, патриоты своей малой родины, отчего края, а значит, стараются сделать общий Агульский дом лучше.

В это непростое для всех время, когда весь мир борется с коронавирусом, берегите себя и своих близких, выполняйте строго рекомендации медиков, законодательные акты и требования властей, введенные для предотвращения распространения инфекции, соблюдайте режим самоизоляции.

От всей души желаю Вам хорошего праздничного настроения, как можно больше добрых и ясных дней в Вашей жизни. Чтобы радовали дети и близкие, чтобы дела складывались как можно удачнее и приносили добрые плоды. Здоровья, счастья и благополучия!

Глава Агульского муниципального района Закир Каидов