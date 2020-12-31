Поздравление главы Агульского района с Новым 2021 годом

Уважаемые жители Агульского района! От всей души поздравляю вас с наступающим 2021 годом!

Новый год — один из самых любимых и долгожданных праздников. С раннего детства мы связываем его с верой в чудо, в то, что станут реальностью самые заветные мечты. Новый год — это праздник, который соединяет прошлое, настоящее и будущее, светлые мечты и новые цели.

Каждому из нас уходящий год запомнится личными успехами, сбывшимися надеждами, решением сложных вопросов. Всё, чего мы не достигли в уходящем году, обязательно свершится в новом, 2021 году. Главное — сохранять бодрость духа, веру в собственные силы, желание трудиться и созидать.

Подводя итоги уходящего года, хочется отметить, что совместно с жителями и тружениками района сообща решаются социальные и экономические вопросы, преображается территория района, появляются новые объекты социальной инфраструктуры, облагораживаются территории.

На пороге новый 2021 год, который войдет в историю как год 100-летия со дня образования Республики Дагестан. 2021 год указом Главы Дагестана Сергея Меликова, объявлен годом 100-летия образования Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики в составе РСФСР.

Сегодня наш район развивается, и мы можем гордиться его историческим, трудовым и культурным наследием, испытывать гордость за достижения земляков в науке, производстве, социальной и культурной сферах.

Я благодарю всех вас за активное участие в жизни района, за поддержку и понимание!

Выражаю огромную признательность и благодарность за созидательный каждодневный труд, инициативу и неравнодушие к судьбе родного района!

В эти новогодние дни, примите мои самые теплые пожелания. Пусть Новый год всем нам подарит счастье, будет спокойным и добрым, принесет много приятных и ярких моментов в личной и общественной жизни!

Благополучия вам и вашим близким! С Новым годом!

С уважением, глава Агульского района Закир Гусейнович Каидов