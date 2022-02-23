Поздравление главы Агульского района с Днем защитника Отечества

Глава Агульского района Закир Каидов поздравил жителей муниципалитета с Днем защитника Отечества.

«Уважаемые жители Агульского района!Примите самые искренние поздравления с замечательным праздником — Днём защитника Отечества!

Этот праздник олицетворяет храбрость и честь воинов, защищавших нашу страну во все времена. Стойкость духа, героизм, мужество и беззаветная любовь к Родине особо проявились в тяжёлые годы Великой Отечественной войны. Достойной сменой ветеранам стали поколения военнослужащих, исполнявших свой интернациональный долг и защищавших территориальную целостность страны.

Это праздник и всех, кто сегодня несёт службу в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации. Офицеры и солдаты Российской армии службой подтверждают свои патриотизм, достоинство, верность, благородство.

По сложившейся традиции 23 февраля поздравляют не только профессиональных военных, но и всех мужчин, настоящих патриотов, работающих на благо своей страны, живущих её интересами, готовых к самым решительным действиям во имя её благополучия.

От всей души поздравляю с праздником и желаю крепкого здоровья, душевного спокойствия, благополучия, тепла родных и близких и долгих лет жизни! И, конечно, мирного неба над головой всем нам!», — говорится в поздравлении главы муниципалитета Закира Каидова.