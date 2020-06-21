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Поздравление главы Агульского района с Днем медицинского работника

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Уважаемые работники здравоохранения Агульского района!
Примите тёплые поздравления с профессиональным праздником – Днём медицинского работника! День медицинского работника — это праздник всех тех, кто стоит на страже здоровья наших сограждан, кто выбрал для себя нелегкую стезю помогать людям, облегчать боль, дарить надежду на выздоровление, а нередко и спасать жизнь своим пациентам.

Когда-то вы приняли для себя важное решение – посвятить себя благородному делу исцеления больных от недугов. И теперь каждый день делаете это с большой ответственностью и вниманием. Несколько месяцев вместе со всем миром Агульский район живёт в условиях противостояния новой коронавирусной инфекции. И в это непростое время именно вы приняли на себя основной удар эпидемии и продолжаете его держать.

Уникальность вашей профессии неоспорима: в ней невозможно добиться признания только за счет полученных знаний, приобретенных профессиональных навыков, богатой интуиции. Душевная щедрость, гуманизм, милосердие, нередко и самопожертвование – эти бесценные качества непременно присущи настоящему медицинскому работнику.

Большое спасибо за вашу помощь, ваш врачебный талант, за милосердие и внимание к пациентам. Желаю вам крепкого здоровья, энергии, успехов и радости за сделанный труд, чтобы ваши близкие были рядом, а у вас хватало времени и на них!

С уважением, глава Агульского района Закир Каидов

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