Поздравление главы Агульского района с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

Уважаемые жители Агульского района!

Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

9 Мая ‑ священная дата в отечественной истории. Сколько бы лет ни прошло со дня Великой Победы, мы никогда не забудем, какой ценой она досталась. Героизм и мужество нашего народа позволили выстоять под разрушительным натиском противника и дать возможность будущим поколениям жить в независимом и свободном Отечестве.

В этом году мы отмечаем сразу несколько юбилеев выдающихся сражений Великой Отечественной войны, переломивших ход истории: 75-летия битвы за Москву, Смоленского оборонительного сражения, Тульской оборонительной операции.

Мы вспоминаем доблесть солдат и самоотверженность тружеников тыла, сделавших все возможное и невозможное для нашей Великой Победы.

Мы гордимся всеми, кто не жалея жизни защищал Отечество на фронте и в тылу, кто отстоял нашу свободу и освободил мир от нацизма. Мы сохраним в наших сердцах память об их героизме, мужестве, верности долгу и любви к своей Родине.

Желаю вам здоровья, долголетия и мирного неба над головой!

Закир Каидов,

Глава муниципального образования «Агульский район»