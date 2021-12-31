Поздравление главы администрации МО «Агульский район» Закира Каидова с Новым годом

Новогодние праздники всегда были особенными. Они проникнуты атмосферой доброты, душевного тепла, домашнего уюта и конечно, верой в то, что самые заветные желания непременно сбудутся.

На пороге нового 2022 года мы подводим итоги года минувшего и строим планы на будущее.

Уходящий год был непростым, но его мы завершаем с достойными результатами. Он был наполнен важными интересными событиями. Наш район продолжил курс устойчивого развития. Мы вместе идём к намеченным целям, вместе работаем на благо нашей малой Родины.

Хочется выразить благодарность всем, кто трудился для благополучия родного края, всем, кто своим каждодневным трудом вносил вклад в успех общего дела.

В эти предпраздничные дни мы с надеждой смотрим в будущее, находимся в ожидании ярких событий и добрых свершений. Пусть наступающий год будет годом созидательной и плодотворной работы, временем новых достижений.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия вашим семьям. Счастливого Нового года исполнения самых заветных желаний.

Глава администрации Агульского района З.Г.Каидов