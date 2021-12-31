Поздравление главного редактора «Вести Агула»

В этом году «Вести Агула» отметило свое 70-летие. Юбилейную дату издание отпраздновало вместе со своими читателями, организовав конкурс стихов на агульском языке среди школьников. Конечно, пандемия внесла свои коррективы: конкурс прошел дистанционно. Однако такой формат позволил принять в нем участие чтецам, живущим за пределами Агульского района. Коллектив газеты и дальше будет работать над сохранением и развитием агульского языка, не забывая давать своим читателям самые свежие новости о событиях как в районе, так и за его пределами. Желаю коллективу «Вести Агула» и коллегам из других республиканских СМИ творческих успехов и интересных новостей

Камиль Мирзоев