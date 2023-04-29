Пояснение по факту видеообращения жителей села Хазар Дербентского района, опубликованного в соц.сетях

Накануне, 28 апреля, в администрации Дербентского района главой района Мавсумом Рагимовым был осуществлён личный приём граждан.

Среди обратившихся был и житель села Хазар Омаров Вагаб, который пожаловался на то, что неустановленные лица поставили на кадастровый учёт земельный участок в прибрежной полосе, на котором жители села Хазар проводят свои спортивные мероприятия.

По данному поводу главой района были заслушаны начальник управления зем. отношений и начальник юр. отдела, которые пояснили, что данные земельные участки (3 участка) поставлены на кадастровый учет с тех. ошибкой предыдущим главой сельского поселения села Хазар Рамазановым С.С .

На сегодняшний день ведётся работа по изъятию из незаконного оборота. У одного из них право собственности аннулировано, в отношении двух других материалы находятся в производстве суда, Мавсумом Рагимовым данный вопрос был взят под личный контроль, также было дано указание главе СП «сельсовет Хазарский» о закреплении данной территории под спорт. площадку, без права передачи третьим лицам.

В данное время по поручению главы курирующий заместитель и ответственные лица находятся на месте для выяснения всех обстоятельств обращения и принятия соответствующих мер.