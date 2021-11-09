Повесть «На Харибском перевале» переведена на арабский язык

3 ноября в экспо центре города Шараджи начала свою работу Международная книжная ярмарка. В её работе принимают участие представители восьмидесяти одной страны мира. В составе российской делегации присутствовал главный редактор медиагруппы «Гумбет» Гамзат Изудинов, который является автором повести «На Харибском перевале». Работа автора написана на основе реальных событий, произошедших в годы похода в Дагестан Хромого Тимура. Повесть была переведена и опубликована на арабском языке в столице ОАЭ городе Абу-Даби.

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