Потомки ветерана ВОВ Бига из Буркихана на защите интересов Родины

В сложный для страны период мы все чаще проводим параллели между историческими и современными событиями. Особенно часто в памяти возникает подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, когда фашистское зло было стерто с лица земли. И сегодня внуки и правнуки Победы с честью продолжают дело своих предков, отвагой и мужеством служа родному Отечеству.

Бига Гасанов отправился на фронт в 1941 году в числе сотен агульцев. К сожалению, о его боевом пути сохранилось очень мало информации. В силу различных, в том числе форс-мажорных обстоятельств документы были потеряны, однако слава о бравом ветеране сильна среди его потомков. Он вернулся домой спустя два года после Победы в 1947 году и прожил долгую жизнь, воспитывая в своих детях и внуках те морально-нравственные основы, которые в народе называют «общечеловеческими». Такие категории не потеряют своей актуальности никогда: добропорядочность, справедливость, честь, мужество, отвага.

Его старания и труды не прошли даром: потомки ветерана Гасанова восприняли все те уроки человеческого мужества, которые сегодня становятся причиной для гордости за наше молодое поколение.

В специальной военной операции по освобождению Донбасса от недобитых фашистов и бандеровцев принимает участие внук бравого ветерана Гаджирамазан Гасанов. В зоне СВО старший сержант находится с весны текущего года, за героическую службу и мужество при исполнении воинского долга Указом Президента от 5 июля 2022 года он награжден медалью «За отвагу».

К службе в Вооруженных Силах Российской Федерации он готовился с детства. Уделял внимание спорту и физической культуре, хорошо учился. В условиях боя помощь старшего сержанта Гасанова в прямом смысле слова спасает жизни. В зоне СВО он находится в составе медицинской роты, которая спасает жизнь и здоровье своих боевых товарищей прямо под пулями и разрывами снарядов и мин, иногда прямо под носом неприятеля.

В 2018 году Гаджирамазан Гасанов окончил Ставропольский медицинский колледж, по окончании которого сразу же был призван на срочную службу в ряды Российской Армии. Однако здесь он понял, что только профессионального мастерства для решения боевых задач недостаточно. Здесь необходимо проявление силы и крепости духа, умения координации в острой ситуации. Эти качества он стал развивать во время срочной службы в армии.

Гаджирамазан Гасанов по распределению попал в часть, расположенной в поселке Кузнецовка Мурманской области. Эта военная часть примечательна тем, что здесь служил Юрий Алексеевич Гагарин. Здесь же расположен музей имени Первого Космонавта. Данная военчасть имеет богатую историю, в свое время была удостоена орденами Кутузова и Красного знамени, получила наименование «Печенгская». Несмотря на климат и суровые погодные условия, к вопросам военной подготовки здесь относятся строго, и полученные знания и навыки военнослужащие сейчас применяют на поле боя. После срочной службы Гасанов остался служить в своей родной части фельдшером в медроте.

В ходе беседы мать военнослужащего Таисия Юсуфовна рассказала о том, что 10 ноября 2022 года исполнится четыре года, как сын стал служить в ВС РФ. Эту дату он встретит в боевых условиях. По словам матери, она переживает за сына, однако, принимает его выбор и гордится тем, что Гаджирамазан служит верой и правдой, она говорит: «Мы с моим супругом старались воспитать своих детей достойно, прививали им те качества, которые присущи правильно воспитанным людям. Чтобы не подвели свое Отечество, нашу малую родину, свою семью». Достойным примером для своих сыновей стал отец Гасанов Рамазан Бигаевич, который много лет прослужил в правоохранительных органах. Его личный пример, а также наставления сыновья сегодня с успехом претворяют в жизнь. По пути служения Отечеству пошел и второй сын Гасановых: на данный момент он является студентом военной академии в городе Смоленске.

И так получается, что у Гаджирамазана Гасанова не было другого пути, кроме как стать военным. Это обязательство исходит из героического пути его предков, некоторые из которых сражались на фронтах второй Мировой войны, другие верой и правдой служили Отечеству уже в послевоенное время. Сегодня он с честью продолжает это наследие, защищая интересы Отечества в сложный для страны период. Несмотря на ранение, которое он получил в мае текущего года, старший сержант вернулся в строй, и сегодня плечом к плечу со своими боевыми товарищами защищает интересы нашей страны.

В Агуле его ждет маленькая дочь, семья, родители. Гаджирамазан рос на примере старших, а сегодня сам стал примером для подрастающего поколения.

Алёна Магомедова