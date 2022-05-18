Политика

Потеряла сына и родину. История беженки из Мариуполя, которая нашла приют в Сургуте

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Месяц без еды, воды и света под обстрелами находилась жительница Мариуполя Валентина Борисенко. Она рассказывает, что ей чудом удалось эвакуироваться. Сейчас женщина вместе с внуком находится в Сургуте. Валентина Борисенко никогда бы не подумала, что судьба забросит ее за тысячи километров от родного дома. А вместо привычного приморского города она будет жить в суровом северном крае. В апреле женщина с внуком приехала в Сургут из Мариуполя. Этой весной ей пришлось наспех покинуть дом, в который попал снаряд. Как ее семья жила напротив огневых позиций украинских военных, женщина вспоминает с ужасом.

«Вот идешь в туалет, туалет на улице у нас. И они  (прим. украинские военные) как будто развлекаются — стреляют. И так у человека все дрожит, а они еще так насмехаются. Мы так намучились, целый месяц слышать грохот, уши у нас закладывало. И пить, воды. Очень хотелось хорошей, нормальной воды», — рассказывает Валентина.Больше месяца в доме Валентины Николаевны не было ни воды, ни электричества. «Хлеб нам только снился», — рассказывает беженка. Однажды к Международному женскому дню они разжились молоком и халвой. Но праздничное настроение замученных постоянной стрельбой жителей новым соседям в камуфляжной форме не понравилось.

«8 марта, ребята, мы делились друг с другом, принесли пакетик молока, халвы, орешки принесли. А они устроили стрельбища. Мой сын не вытерпел, они вышли на дорогу, и он вышел. Говорит им: „ребята, ну вы хотя бы к 8 Марта. Тут моя мама, мой сын“. Этот с оружием, сын развернул куртку, говорит: «стреляй в меня, зачем ты на моего сына и на мою маму направил оружие?» — так она описала произошедшее потом.

Тогда конфликт с украинскими военными для семьи закончился, можно сказать, благополучно. В отличие от 24 марта. Этот день для Валентины Николаевны стал роковым. Он отнял у нее сына. Сергей погиб, когда вызвался помочь соседке. Стоило ему выйти за порог дома, как начался обстрел.

«Отошла к двери почему-то, и вдруг сильный такой взрыв, окна вылетают вместе с рамами Помню, что сосед кричит: „человека на куски!“, или что-то  такое. А мы с Алешей еще ждем, что Сережа наш придет», — этот момент вспоминать Валентине Борисенко нелегко.

Похоронить сына ей не удалось. Заняться этим обещали соседи. Схватив внука и первые попавшиеся под руку вещи, Валентина Борисенко пешком попыталась выбраться из города. За несколько километров от Мариуполя их встретили работники МЧС Донецкой Народной Республики. А дальше — пункт временного размещения, связь с родственниками из России и долгая дорога до Сургута.

«Нам соседка-медсестра оказала помощь, ее муж проводил, объяснил, куда идти. Я запомнила, что было 15:05, до шести часов, до комендантского часа нам надо было выйти из города и уйти на Мелекино. Когда шли — невозможно, все было разбомблено, везде валяются люди, которых так же, как моего сына…», — поведала Валентина.

Сейчас Валентина Николаевна с внуком живет в одном из сургутских общежитий. Рассказывает, что за этот непростой период ее жизни самым светлым событием стало празднование Дня Победы. Она с гордостью рассказывает о своем отце — герое Великой Отечественной войны. Говорит, что впервые за долгое время может без опасений надеть георгиевскую ленту. Поражается Валентина Борисенко и доброте сургутян. Тепло, с которым к ней относятся люди, помогает справляться с пережитым горем.

Юлия Склярова

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