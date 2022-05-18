Потеряла сына и родину. История беженки из Мариуполя, которая нашла приют в Сургуте

Месяц без еды, воды и света под обстрелами находилась жительница Мариуполя Валентина Борисенко. Она рассказывает, что ей чудом удалось эвакуироваться. Сейчас женщина вместе с внуком находится в Сургуте. Валентина Борисенко никогда бы не подумала, что судьба забросит ее за тысячи километров от родного дома. А вместо привычного приморского города она будет жить в суровом северном крае. В апреле женщина с внуком приехала в Сургут из Мариуполя. Этой весной ей пришлось наспех покинуть дом, в который попал снаряд. Как ее семья жила напротив огневых позиций украинских военных, женщина вспоминает с ужасом.

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