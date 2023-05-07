Посылки в зону спецоперации теперь можно отправить бесплатно

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко пояснил, что теперь бесплатные оправления доступны для посылок весом до 10 кг. При этом количество передач не ограничено.

Правила бесплатной отправки посылок в зону СВО уже можно уточнить в контакт-центре Почты России 8-800-100-00-00.

«Эта мера действует с 1 мая 2023 года. Я призываю всех неравнодушных воспользоваться возможностью и отправить посылки для бойцов! Это будет значимой поддержкой им в канун праздника Победы!», — сказал вице-премьер.

Также вице-премьер уточнил, что к июню в Херсонской и Запорожской областях будут сформированы стандарты и перечень необходимых госуслуг, а к сентябрю будет налажена устойчивая связь, в том числе начнут работу колл-центры 122.