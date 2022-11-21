«Посылки солдату» доходят до своих адресатов!

Сегодня пришло известие из зоны проведения специальной военной операции , что посылки, которые очень тщательно и с любовью собирали ученики школ Новолакского района, дошли до своих адресатов!

Напомним, 2 ноября 2022 года, более 200 коробок — «Посылок солдату» с общим весом 1600 кг. были направлены защитникам Родины.

Мы рады, что военнослужащие получают полезные и приятные приветы от наших школьников.

Доставка посылок еще не завершилась! Многие отправители – особенно те, чьи близкие сейчас находятся в служебной командировке и выполняют свой воинский долг – мечтают, чтобы они дошли до конкретного человека: сына, брата, мужа, внука.