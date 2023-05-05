Посылки от земляков, жителей Новолакского района, дошли до дагестанцев, участвующих в спецоперации

27 апреля школьники и педагоги МКОУ «Новокулинская СОШ №2» имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана собрали более 100 тысяч рублей в рамках патриотической акции «Посылка солдату».

За оказанную гуманитарную помощь бойцы 177 отдельного полка морской пехоты Каспийской флотилии благодарят школу.

Отдельные слова благодарности землякам выражает и жительница села Новокули, участница специальной военной операции, медсестра Альбина Капланова.

Напомним, учащиеся, родители и педагогический коллектив школы организовали посылки для наших солдат, в которые вошли продукты питания, средства личной гигиены, медикаменты, теплые носки, термобелье, шапки и другое.