Старший Сержант Махти Мурзаев служил в российских вооружённых силах более 20 лет. Защита Родины было делом всей его жизни. В марте он стал участником спецоперации на Украине. Махти погиб, сражаясь под Красным Лиманом. Махти Мурзаев был из тех про кого говорят — посвятил жизнь Родине. Дагестанец прослужил 20 лет в российских вооруженных силах. Он подписал контракт сразу после окончания срочной службы. Дослужился до старшего сержанта. Для Махти Мурзаева военное дело было возможностью реализоваться в жизни.

9 марта Махти Мурзаев стал участником специальной военной операции на Украине. В составе 2-го мотострелкового батальона сражался под Красным Лиманом. 23 сентября они попали под арт. обстрел. В результате погиб Махти, командир части и еще 9 сослуживцев. У Махти остались жена и сын. С семьей погибшего военнослужащего регулярно встречаются социальные работники. В рамках республиканской программы «Все вместе» предусмотрены дополнительные меры поддержки. Это денежные выплаты, помощь в сборе документов для решения нужд семей военнослужащих. Социальный работник закреплен за каждой семьей погибшего участника СВО. Подробнее…