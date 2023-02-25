Пострадавшим в СВО устроили праздник в честь Дня защитника отечества

Сотрудники Агентства информации и печати Республики Дагестан вчера, 24 февраля, посетили базу отдыха общества инвалидов-ампутантов «Весна» в Карабудахкентском районе, где проходят реабилитацию бойцы, раненные во время специальной военной операции на территории Украины.

Руководитель ведомства Абдуразак Джамалутдинов от имени главы и правительства республики поздравил военнослужащих с Днем защитника отечества.

Он отметил, что данное общество во главе с его руководителем Али Мусаевым выполняет важную социальную миссию по поддержке инвалидов, а сейчас активно включилось в работе по реабилитации пострадавших в СВО.

«Хочу поблагодарить Али Магомедовича и всех причастных к этой работе. Это очень важно сейчас, проявлять заботу и помощь ребятам, которые рискуя жизнью защищали родину. Мы будем всячески поддерживать, делать все возможное для поддержки этого важного, общественно значимого дела», — заявил руководитель Дагинформа.

«Весна» — это единственная на территории СКФО база отдыха, где инвалиды-колясочники без посторонней помощи на автоматизированном подъемнике могут спуститься прямо в море, искупаться и самостоятельно выходить из моря. Могут спокойно перемещаться по базе, получать разнообразные реабилитационные процедуры.

База создана по инициативе инвалидов Карабудахкентского района во главе с Али Мусаевым.

По его словам, несколько лет назад удалось получить землю под базу отдыха. В дальнейшем его оборудовали с помощью пожертвований меценатов и благодаря финансирования от Фонду президентских грантов. С этого года, сообщил Мусаев, особое внимание будет уделяться пострадавшим в ходе СВО. За сезон реабилитацию в этом учреждении могут пройти от 500 человек. Приехать на отдых могут не только участники боевых действий, но и их семьи.

«Мы еще планируем на специализированном транспорте для раненных военных проводить экскурсию по местным достопримечательностям. Впереди много планов. Я благодарю всех, кто нас поддерживает. Уверен, что все задуманное будет реализовано», — заявил руководитель общества.

Для отдыхающих в честь Дня защитника отечества был организован праздничный стол, а работники Дома культуры Карабудахкентского района дали небольшой концерт.

Руководитель Агентства информации и печати Абдуразак Джамалутдинов в качестве подарка передал базе отдыха телевизор.

Источник: https://md-gazeta.ru/oficialno/122421