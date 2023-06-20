Общество

Пострадавшим от града и проливных дождей жителям ремонтируемых домов Буйнакска возместят ущерб

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Более 30 многоэтажных домов в Буйнакске пострадали от прошедших ливней с градом на минувшей неделе.

Среди строений были и те многоэтажки, которые вошли в краткосрочный план программы капремонта на 2023 год.
Руководитель Фонда капремонта Республики Дагестан Магомед Алиев оперативно направился в городской округ и посетил дома под номерами 1 и 2, расположенных в микрорайоне «Дружба».

В этих домах ведется капитальный ремонт и замена кровель. Вследствие осадков и града, несмотря на уже смонтированную гидроизоляционную пленку, пострадали имущество и ремонт в нескольких квартирах.

Магомед Алиев встретился с жильцами и заверил их, что подрядчики, согласно заключенным контрактам, обязуются возместить весь понесенный ущерб.

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