Здравоохранение

Пострадавших при пожаре в Хасавюрте эвакуировали на вертолете в Махачкалу

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Двое пациентов, пострадавших в Хасавюрте при пожаре в гостинице, бортом санавиации эвакуированы в Ожоговый центр РКБ.

Министр здравоохранения Татьяна Беляева отправила в Центральную больницу Хасавюрта, куда были госпитализированы пострадавшие, бригаду Дагестанского центра медицины катастроф в составе комбустиолога, реаниматолога и анестезиологов.

После осмотра бригадой было принято решение о переводе двоих пострадавших в Ожоговый центр РКБ, вертолетом Минздрава РД они уже доставлены в стационар Махачкалы.

Оставшимся в Хасавюрте четверым пострадавшим вся необходимая помощь оказывается в ЦГБ Хасавюрта под дистанционным мониторингом специалистов Ожогового центра РКБ.

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