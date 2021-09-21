Пострадавших при пожаре в Хасавюрте эвакуировали на вертолете в Махачкалу

Двое пациентов, пострадавших в Хасавюрте при пожаре в гостинице, бортом санавиации эвакуированы в Ожоговый центр РКБ.
Министр здравоохранения Татьяна Беляева отправила в Центральную больницу Хасавюрта, куда были госпитализированы пострадавшие, бригаду Дагестанского центра медицины катастроф в составе комбустиолога, реаниматолога и анестезиологов.
После осмотра бригадой было принято решение о переводе двоих пострадавших в Ожоговый центр РКБ, вертолетом Минздрава РД они уже доставлены в стационар Махачкалы.
Оставшимся в Хасавюрте четверым пострадавшим вся необходимая помощь оказывается в ЦГБ Хасавюрта под дистанционным мониторингом специалистов Ожогового центра РКБ.