Пострадавшие в ДТП в Ногайском районе размещены в лечебных учреждениях

Сегодня ночью на 30-м километре автотрассы «Кочубей — Минеральные воды» на территории Ногайского района произошло ДТП с участием грузовой фуры и микроавтобуса Форд Транзит, следовавшего из г. Дагестанские Огни в Ставрополь.

Всего в ДТП пострадали 13 человек, погибли 8 человек, из них на месте — семеро, в том числе 1 ребёнок 2012 года рождения, позднее скончалась еще одна 1 женщина.

В 13:45 пятеро пострадавших вертолетом Минздрава РД доставлены в г. Махачкала и размещены в специализированных медицинских учреждениях.

После консилиума врачей будет решаться вопрос о необходимости транспортировки пострадавших в другие медучреждения. Причиной аварии стал выезд микроавтобуса на встречную полосу.

Правительство Республики Дагестан призывает водителей автотранспортных средств быть внимательнее на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, следить за скоростным режимом, особенно в ночное время.