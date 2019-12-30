Пострадавшие при пожаре в селе Тисси-Ахитли получили финансовую помощь

29 декабря Сергей Чеботарев, министр РФ по делам Северного Кавказа, с рабочим визитом приехал в Дагестан. Министр совместно с Владимиром Васильевым в Ситуационном центре в режиме ВКС поговорили с пострадавшими от пожара весной этого года жителями села Тисси-Ахитли Цумадинского района.

Глава Дагестана отметил, что по предложению МЧС РФ и Минкавказа РФ была одобрено обращение об оказании помощи пострадавшим в пожаре из федерального бюджета.

Васильев отметил вклад Газпрома в восстановление газоснабжения, и проведение строительства спортплощадки, которая предположительно будет сдана в эксплуатацию во втором квартале 2020 года.

Также, по словам руководителя субъекта, после пожара 1 марта 2019 года большое внимание отводится профилактической работе для оперативного тушения возгораний в горных районах на начальном этапе.

Владимир Васильев рассказал о том, что по поручению Владимира Путина в Ботлих закуплен томограф. В этом селе в 2020 году также планируется построить мусоросортировочный завод.

В свою очередь, Сергей Чеботарев поблагодарил каждого, кто внес свой вклад в помощь пострадавшим, и напомнил, что 17 декабря 2019 года Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении помощи погорельцам, а руководство республики уже 18 декабря предоставило для получения денежной помощи весь пакет документов.

Глава и жители МО «Цумадинский район» выразили благодарность руководителям за помощь пострадавшим.

Затем на связь вышли главы нескольких муниципалитетов РД, которые отчитались о степени готовности всех служб к предстоящим праздникам.