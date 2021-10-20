Общество, Политика

Постпредство Дагестана в Москве объявляет кадровый конкурс

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Постоянное представительство Республики Дагестан при Президенте Российской Федерации объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы. Об этом сообщили в пресс-службе Постпредства Дагестана.

Конкурс проводится для обновления кадрового состава Постпредства и формирования кадрового резерва.

Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте Республиканского портала государственной службы и кадров по ссылке.

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