Постановление об утверждении Временных правил представления работодателями информации о ликвидации организации либо прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров, а также иных сведений о занятости в информационно-аналитическую систему Общероссийская база вакансий «Работа в России»

В целях обеспечения гарантии государства по реализации конституционных прав граждан Российской Федерации на труд и социальную защиту от безработицы Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Временные правила представления работодателями информации о ликвидации организации либо прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров, а также иных сведений о занятости в информационно-аналитическую систему Общероссийская база вакансий «Работа в России».

2. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации в 10-дневный срок утвердить перечень информации о ликвидации организации либо прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров, а также иных сведений о занятости.

3. Федеральной службе по труду и занятости в 10-дневный срок утвердить форматы данных информации о ликвидации организации либо прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров, также иных сведений о занятости, размещаемой в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа России».

4. Настоящее постановление вступает силу со дня его официального опубликования и действует по 31 декабря 2020г.

Председатель Правительства Российской Федерации М. Мишустин

ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА

представления работодателями информации о ликвидации

организации либо прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя о возможном

расторжении трудовых договоров, также иных сведений занятости в информационно-аналитическую систему Общероссийская база вакансий «Работа России»

1. Настоящие Временные правила устанавливают порядок

представления работодателями информации о ликвидации организации либо прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата работников организации,

индивидуального предпринимателя о возможном расторжении трудовых договоров, также иных сведений занятости (далее — информация о высвобождении) в информационно-аналитическую систему Общероссийская база вакансий «Работа России» (далее — система).

2. Работодатели в целях получения доступа к системе проходят процедуру регистрации.

3. Информация о высвобождении размещается работодателями в подсистеме «Личный кабинет работодателя» системы в соответствии с перечнем информации о ликвидации организации либо прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя о возможном расторжении трудовых договоров, также иных сведений о занятости, утверждаемым Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

4. Информация о высвобождении размещается работодателями в подсистеме «Личный кабинет работодателя» системы безвозмездно в соответствии с устанавливаемыми Федеральной службой по труду и занятости форматами данных информации о высвобождении.

5. Информация высвобождении размещается работодателями в подсистеме «Личный кабинет работодателя» системы не позднее рабочего дня, следующего за днем изменения сведений, включенных в такую информацию.