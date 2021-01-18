ПОСТАНОВЛЕНИЕ О мерах по недопущению распространения COVID-19 при совершении богослужений и религиозных обрядов

Я, Главный государственный санитарный врач по Республике Дагестан Павлов Н.Н., отмечаю ухудшение эпидемиологической ситуации вязанной с COVID-19.

По состоянию на 21.12.2020 в Республике Дагестан зарегистрировано 21889 случаев заболевания (ИП- 699,4 на 100 тысяч населения), в том числе 152 сл. за последние сутки.

Темп прироста заболеваемости за последние четыре недели в республике вырос с 0,6 % до 0,7 %. Коэффициент распространения инфекции увеличился до 1,1, при достигнутом при переходе на 2 этап снятия ограничений- 0,8.

Ухудшается ситуация по заболеваемости внебольничной пневмонией (ВП) — показатель заболеваемости по республике составил 73,8 на 100 тыс. населения против 73,3 на предыдущей неделе, отмечен рост на 0,8 %.

По данным ежедневного мониторинга отмечается тенденция к увеличению числа инфицированных лиц.

Сложившаяся эпидемиологическая ситуация в Республики Дагестан свидетельствует о распространении новой коронавирусной инфекции, представляющей опасность для окружающих.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (С0У10-19) среди жителей Республики Дагестан, в соответствии с ч. 6 ст. 51 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Руководителям религиозных организаций всех вероисповеданий в Республике Дагестан с 22 декабря 2020 г. до прекращения режима повышенной готовности на территории Республики Дагестан:

1.1. Не допускать проведение богослужений с присутствием людей;

1.2. Для доступа граждан к богослужениям использовать онлайн-трансляции в сети Интернет, телевизионной сети и другие виды дистанционного общения. По усмотрению руководства религиозной организации богослужение может совершаться полностью на территории организации при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора. В случае совершения богослужения на территории религиозной организации обеспечить соблюдение между верующими социальной дистанции (1,5 м);

1.3. Обеспечить временное приостановление посещения гражданами территорий, зданий, строений, сооружений, в том числе запрет доступа граждан в культовые здания, за исключением священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий;

1.4. Обеспечить совершение религиозных обрядов (ритуальное омовение, бракосочетание, отпевания, венчания, крестины и другие) в религиозной организации при ограниченном присутствии близких людей и отсутствии допуска иных лиц в это время;

1.5. Проводить ежедневный контроль температуры тела священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений в онлайн режиме и на территории религиозной организации, религиозных обрядов и функционирования культовых зданий при входе в религиозную организацию, опрос о состоянии их здоровья и членов их семей, фактов контакта у них, у членов их семей и лиц с которыми проживает, с больными острыми респираторными заболеваниями, с занесением сведений в специальный журнал;

1.6. Создать условия для гигиенической обработки рук священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для функционирования культовых зданий, при входе в религиозную организацию кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками. Проводить постоянный контроль за соблюдением этой гигиенической процедуры;

1.7. Проводить обработку помещений для религиозных обрядов и предметов, используемых при совершении религиозных обрядов после каждого обряда моющими средствами с применением хлорсодержащих дезинфекционных средств. Дезинфекцию мест общего пользования проводить не реже 1 раза в 4 часа. Для дезинфекции поверхностей небольшой площади может использоваться этиловый спирт 70% концентрации. Уделить особое внимание дезинфекции поверхностей, с которыми контактирует большое количество людей (ручки дверей, краны и т.п.).

1.8. Оснастить помещения для религиозных обрядов приборами по обеззараживанию воздуха закрытого типа (Дезар или аналоги).

1.9. Для обработки рук использовать кожные антисептики, в том числе на основе этилового спирта (70% по массе), спирта изопропилового (60% по массе) или смеси спиртов (не менее 60% по массе), а также парфюмерно-косметическую продукцию с заявленным дезинфицирующим эффектом.

1.10. Проветривание помещений для религиозных обрядов проводить после каждого религиозного обряда, проветривание помещений недоступных для посетителей проводить с периодичностью не реже чем каждые 6 часов.

Министерству информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан усилить в средствах массовой информации разъяснительную работу с населением о необходимости соблюдения ограничительных мероприятий, режима самоизоляции, в том числе запрете посещения мечетей храмов, церквей, молитвенных домов, синагог и других религиозных организаций. Главам администраций муниципальных образований Республики Дагестан с 22 декабря 2020 г. до прекращения режима повышенной готовности на территории Республики Дагестан:

3.1.Усилить проведение работы по информированию граждан о необходимости соблюдения введенных ограничительных мероприятий, в том числе режима самоизоляции.

3.2.Оказать содействие главам религиозных конфессий и объединений по трансляции богослужений (религиозных обрядов) посредством вешания в местных электронных СМИ.

3.3. Приостановить посещение гражданами кладбищ Республики Дагестан, за исключением случаев обращения за оформлением услуг по погребению (захоронению) и участия в погребении (захоронении).

Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан Л.Ю. Пантину.

Н.Н. Павлов