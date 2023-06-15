Посол государства Палестина ознакомился с экспозицией Республики Дагестан на ПМЭФ

Посол Палестины Абдельхафез Нофаль в рамках форума ознакомился с дагестанской экспозицией. В ходе визита посол побеседовал с руководителем Дагестана Сергеем Меликовым. Арабские страны традиционно проявляют значительный интерес к республике, что объясняется высокой близостью культур наших народов.

«Мы видим значительные перспективы в развитии двусторонних отношений. Отношений широкого спектра от экономики до социальных связей. И это не только Палестина, но и весь арабский мир. Мы надеемся в перспективе, что Глава Дагестана найдет возможность посетить одно из мероприятий Лиги Арабских государств в Москве. И мы продолжим наши контакты для того, чтобы наше понимание могло перерасти в реальные проекты», — отметил господин посол в беседе с корреспондентом РИА «Дагестан»