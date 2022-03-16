Пособия на первенца будут увеличены в связи с изменением суммы прожиточного минимума

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан в текущем году продолжит работу по осуществлению ежемесячных выплат на первого ребёнка, которые осуществляются в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография». Проект успешно реализуется в республике с выполнением всех поставленных показателей. По состоянию на 1 января 2022 данной выплатой воспользовались почти сорок девять тысяч семей. В текущем году размер указанной выплаты в Дагестане составил одиннадцать с половиной тысяч рублей.

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