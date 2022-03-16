Общество

Пособия на первенца будут увеличены в связи с изменением суммы прожиточного минимума

Оставить комментарий

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан в текущем году продолжит работу по осуществлению ежемесячных выплат на первого ребёнка, которые осуществляются в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография». Проект успешно реализуется в республике с выполнением всех поставленных показателей. По состоянию на 1 января 2022 данной выплатой воспользовались почти сорок девять тысяч семей. В текущем году размер указанной выплаты в Дагестане составил одиннадцать с половиной тысяч рублей.

Также читают:

Ушел из жизни учёный и изобретатель Тагир Исмаилов
В Махачкале почтут память погибших
14 октября Дагестан перейдет на цифровое вещание
В Махачкале реконструируют пешеходные зоны

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.