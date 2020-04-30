Пособие по безработице можно оформить через сайт госуслуг

Минкомсвязи России открыла сервис на сайте государственных услуг для оформления выплат в связи с безработицей. Здесь же можно встать на учет в центр занятости.

Сервис будет полезен тем, кто недавно был уволен; прекратил деятельности в качестве индивидуального предпринимателя; перестал быть самозанятым; в первый раз оказался в поисках работы. Для заполнения документов потребуется учетная запись на портале Госуслуг в статусе «Подтвержденная».

Для тех, кто потерял работу с 1 марта, пособие будет составлять 12 130 рублей. Плюс к этому, заявителю положена выплата в размере 3 000 рублей на каждого из несовершеннолетних детей.