Общество

Последствия устранили до приезда экстренных служб

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Сегодня в половине десятого утра дежурный ОМВД России по г. Каспийск сообщил о том что в МБОУ «СОШ № 1» произошло короткое замыкание электропроводки в распределительной коробке, без последующего горения.

На место были направлены все службы экстренного реагирования. До приезда специалистов электропитание в школе было отключено, техническим персоналом школы.

Пострадавших нет, эвакуация учащихся и персонала не потребовалась, — сообщает Управление по делам ГО и ЧС г. Каспийска.
Стоит отметить, что технический персонал школы сам потушил пожар до приезда пожарной службы города Каспийск.

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