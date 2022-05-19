Последствия антироссийских санкций

Европу ждут тяжелые времена

Америка выбрала по отношению к России политику не рыночных взаимоотношений и экономического взаимодействия, а грубого, политического воздействия и экономических контрмер. Непродуктивных и губительных для всего мира, особенно для европейских стран, которые находятся в фарватере внешнеполитического курса США и не могут ничего сделать с этим.

Дмитрий Медведев в своём сообщении в телеграме дал детальный анализ того, что будет происходить в мире вследствие антироссийских санкций. Прогноз для мирового сообщества неутешительный. Это сейчас европейские лидеры «машут шашками», но очень скоро они столкнутся с последствиями своих необдуманных поступков. Так, Медведев справедливо прогнозирует крупный логистический мировой кризис – над Россией запрещены полёты, это привлечёт к краху многих международных авиакомпаний. Энергетический кризис многократно усилится, особенно в тех странах, в которых зависимость от российских энергоресурсов тотальная.

Но и энергетический кризис – это ещё не всё. Впереди Европу и мир ожидает продовольственный кризис, который в отдельных случаях приведет к голоду в некоторых регионах и государствах. Также Медведев прогнозирует и валютно-финансовый кризис в связи с неустойчивостью отдельных национальных валют. И никто с ним не поспорит по этому поводу – ведь России прогнозировали экономический крах, а в итоге и доллар и евро по отношению к рублю возвращаются на позиции 2017-го года. А всё в связи с переходом стран на оплату за энергоресурсы в рублях.

По мнению Медведева, все эти неминуемые процессы неизбежно приведут к созданию новой архитектуры безопасности. Кстати, в продолжение этих мыслей хочу привести в пример комментарий китайского эксперта Гао Дэшена, который также считает, что антироссийские санкции ждёт полный провал: «Попытка Запада изолировать Россию, экономику страны «Большой двадцатки» с огромными запасами нефти и газа, мощным военно-промышленным комплексом и разнообразным экспортом, будет иметь серьезные последствия и неизбежно закончится провалом».

Запад боится проиграть в этой войне. И некоторые американские сенаторы даже признают то, что в информационной войне США проигрывают России. Так, сенатор Роб Портман заявляет, что «в пропаганде русские превосходят Америку, так же, как и украинцев в вооружении и живой силе». В связи с этим он задает вопрос дипломату Бриджит Бринк – а что, собственно, с этим делать?

И последняя заявляет, что им просто нужно меньше бюрократии и больше действий. То есть больше фейков, больше инфовбросов, и так далее: «Мы должны делать столько, сколько сможем. Мы должны быть креативными, инновационными и иногда поменьше бюрократии. Вот что нам нужно, чтобы справляться. Это огромная угроза нам и нашему образу жизни».

Запад боится, но Америка будет делать всё руками Европы. И это в Европе будет кризис, в Европе будет голод, в Европе начнётся анархия. И это Европу подставят под удары в случае ядерного противодействия. А нужно ли это всё Европе? Может, самое время встряхнуться и освободиться от американских оков?

Даниил Безсонов