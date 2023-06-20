После прочтения книги «Мой Дагестан», появилась мечта написать книгу «Моя Якутия» — Депутат Госдумы Федот Тумусов

Депутат Государственной Думы Федот Тумусов прокомментировал конференцию «Расул Гамзатов: поэт, политик, гражданин», посвященную 100-летию народного поэта.

Напомним, что мероприятие прошло в Народном Собрании РД и собрало на своей площадке депутатов Государственной Думы ФС РФ, депутатов Народного Собрания, представителей Союза писателей РД, Совета старейшин при Главе РД, министерств и ведомств.

«Прошло очень интересное мероприятие, посвященное юбилею дагестанского поэта Расула Гамзатова. Для меня особенно приятно было получить приглашение на эту конференцию, потому что когда я учился в 10 классе, мне подарили книгу «Мой Дагестан», которая оказала на меня огромное влияние. Творчество поэта повлияло на становлении меня, как личности, мое мировоззрение. С тех пор у меня появилась мечта — написать книгу «Моя Якутия». Расул Гамзатов – это человек планетарного масштаба. Если Александр Пушкин – это русский поэт, то Расул Гамзатов – это российский поэт, который объединяет все народы, все конфессии нашей страны. Расул Гамзатов – это один из великих носителей культурного кода всего российского народа. Изучать его творчество нам предстоит еще долго, его произведения помогут построить новую великую Россию», — считает депутат.

Источник: Мирмол