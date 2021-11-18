После обращения в ЦУР Дагестана избербашцам включили отопление

В систему Инцидент Менеджмент поступила жалоба от жителей города Избербаша на отсутствие тепла в жилых домах. Об этом сообщил представитель Центра управления регионом Дагестана.

«С проблемой отопительной системы в городе Избербаше специалисты ЦУР обратились в мэрию города, где им сообщили, что проблема связана с неисправностью в работе системы котельной. По этой причине в мэрии города прошла встреча с жителями улиц Советская, 32 и Маяковского, 2 “А”», — говорится в сообщении.

В администрации города жильцам пояснили, что указанные дома отапливаются через автономные котельные, которые не могут начать работу из-за отсутствия разрешения от «Газпром межрегионгаз Махачкала». При этом, в организации свое решение объяснили несоответствием предъявляемым требованиям безопасности.

После вмешательства ответственных органов были устранены нарушения и достигнута договоренность о запуске работы котельной. В результате этого в дома горожан было подано тепло.

Источник: ЦУР