Послания детей из Новолакского района дошли до бойцов СВО

Юнармейцы и активисты общественных движений общеобразовательных учреждений Новолакского района продолжают поддерживать участников специальной военной операции, которые с честью выполняют свой долг по демилитаризации и денацификации территории Украины.

На этот раз ребята из Новочуртахской СОШ и Новолакской гимназии решили порадовать военнослужащих очередным участием в акции «Посылка солдату» и «Письмо солдату».

Посылки и письма наших юных патриотов не оставили равнодушными никого из защитников Отечества, ежедневно рискующих своей жизнью ради всех нас.