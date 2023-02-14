Герои Z

Послания детей из Новолакского района дошли до бойцов СВО

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Юнармейцы и активисты общественных движений общеобразовательных учреждений Новолакского района продолжают поддерживать участников специальной военной операции, которые с честью выполняют свой долг по демилитаризации и денацификации территории Украины.

На этот раз ребята из Новочуртахской СОШ и Новолакской гимназии решили порадовать военнослужащих очередным участием в акции «Посылка солдату» и «Письмо солдату».

Посылки и письма наших юных патриотов не оставили равнодушными никого из защитников Отечества, ежедневно рискующих своей жизнью ради всех нас.

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